Nach Trennung: Travis Scott will Kylie wohl zurückgewinnen

Kylie Jenner (27) und ihr Ex-Freund Travis Scott (33) sorgen auch nach ihrer Trennung für Schlagzeilen. Laut Insider-Berichten bereut der Musiker nun, wie er Kylie in der Vergangenheit behandelt hat. "Travis hat ihr klargemacht, dass er sie zurückwill", verrät eine Quelle gegenüber OK! Magazine. Der Rapper und die Reality-TV-Bekanntheit, die zusammen die Kinder Stormi (6) und Aire (2) haben, beendeten ihre On-off-Beziehung im Jahr 2022 endgültig. Inzwischen ist Kylie mit dem Schauspieler Timothée Chalamet (28) liiert, was angeblich Travis’ Eifersucht anheizt. Der Konflikt spitzt sich zu, da Travis sich offenbar schwer damit tut, die Veränderung zu akzeptieren.

Die Situation wird zusätzlich belastet durch Travis' jüngste Probleme: Der Rapper soll innerhalb eines Jahres zweimal mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein, was Kylie angeblich große Sorgen bereitet. Insidern zufolge möchte sie ihm dennoch helfen, auch im Hinblick auf ihre gemeinsamen Kinder. Timothée soll hingegen Schwierigkeiten haben, mit dem "dunklen und chaotischen" Umfeld zurechtzukommen, das Travis' Verhalten umgibt. Laut einem Nahestehenden hält sich der "Dune"-Star weitgehend von dem Rapper fern und fordert Kylie auf, ebenfalls Distanz zu wahren, da er jede direkte Konfrontation vermeiden will. Die Dreiecksbeziehung ist somit für alle Beteiligten äußerst angespannt.

Kylie, die nicht nur für ihre Rolle in Keeping Up with the Kardashians, sondern auch als Unternehmerin bekannt ist, hat seit Jahren ein turbulentes Privatleben. Ihre Beziehung zu Travis war stets geprägt von Höhen und Tiefen, doch die beiden verband stets ihre Liebe zu den Kindern. Timothée, der als eher zurückhaltender Star gilt, hatte bisher wenig öffentliches Drama um sich und ist nun offenbar ungewohnt gefordert. Welche Richtung die Dynamik zwischen den Dreien nehmen wird, bleibt abzuwarten. Kylies Fokus lag jedoch schon immer stark auf ihrer Familie und ihren Kindern, die für sie höchste Priorität haben.

Getty Images Timothée Chalamet bei der Premiere von "A Complete Unknown", Dezember 2024

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner im August 2019 in Santa Monica

