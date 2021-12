Stefanie Giesinger (25) heizt ihren Fans ein! Die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2014 gönnt sich aktuell eine Auszeit: Gemeinsam mit ihrem Freund Marcus Butler (29) lässt die Schönheit es sich auf den Malediven gut gehen. Auch ihre Fans dürfen an ihrer paradiesischen Reise teilhaben: Das Model postet täglich die schönsten Urlaubsbilder. Das neueste Update von den Malediven ist nun besonders sexy geraten...

Via Instagram veröffentlichte die 25-Jährige jetzt diese heißen Fotos: Steffi ist hier nur in einen knappen Bikini gekleidet und lässt sich vor der Sonne küssen. Dabei rekelt sie sich genussvoll auf einem Netz über dem Indischen Ozean – und bringt so ihren Hammer-Body zur Geltung. Auf einem anderen Bild läuft sie lässig über einen Holzsteg. Auffällig ist dabei ihre natürliche Schönheit: Die Badenixe ist nicht gestylt und trägt keine Spur von Make-up, sieht aber trotzdem blendend aus!

Auch Pärchenbilder mit ihrem Schatz Marcus kommen nicht zu kurz. Am Dienstag postete Steffi ein süßes Selfie mit ihrem Partner. Darauf ist deutlich zu sehen, wie entspannt und glücklich die beiden auf den Malediven sind. Schaut ihr euch gerne Urlaubs-Content von Influencern an – oder werdet ihr da bloß neidisch? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger auf den Malediven

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Marcus Butler und Stefanie Giesinger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de