Stefanie Giesinger hatte mit 18 Jahren einen Beauty-Eingriff

Sie gibt ihren Followern einen ehrlichen Einblick in ihre Vergangenheit. Stefanie Giesinger (27) wurde 2014 durch Germany's next Topmodel bekannt. Mittlerweile ist die Beauty eines der erfolgreichsten Models und Influencerin in Deutschland. Allein in den sozialen Medien wie Instagram erreicht sich über fünf Millionen Follower – und mit denen teilt sie nun ein gut gehütetes Geheimnis: Stefanie ließ sich als Teenager zu einem Beauty-Eingriff verleiten!

Das berichtet die heute 27-Jährige ihren Fans auf Instagram. In einem offenen Post schildert sie. "Mit 18 stand ich mit meinem besten Freund, mit dem ich in unserer frühen Jugend Victoria's Secret Shows ansah, das erste Mal vor einer Schönheitsklinik. Grund: Fett am Innenschenkel und an der Taille reduzieren." Für Steffie stand damals fest: Mit diesen vermeintlichen Problemzonen könne sie kein Unterwäschen-Model werden. Die einstige GNTM-Gewinnerin unterzog sich also einer Kryolipolyse, bei der Gewebe durch ein Vakuum eingesaugt und auf Minus elf Grad gefroren wird.

Ihre Follower feiern sie für ihre Offenheit und hinterlassen ihr aufmunternde Kommentare. "Ich bin so unfassbar sprachlos! Es ist so mutig von dir solche Gedanken zu teilen und dich ihnen zu stellen!", "Danke, für diese ehrlichen Gedanken, die jeder mit sich rumschleppt und nicht ausspricht" oder "Wow! Danke dir, für deine Ehrlichkeit! Genau sowas ist wunderschön", kommentieren unter anderem drei User.

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, 2022

Anzeige

Getty Images Stefanie Giesinger, Influencerin

Anzeige

Getty Images Stefanie Giesinger, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de