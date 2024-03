Sex mit Frauen? Stefanie Giesinger will Erfahrungen sammeln!

Stefanie Giesinger (27) nimmt kein Blatt vor den Mund! Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Siegerin plaudert in ihrem Podcast "G-Spot" gerne über Sex – und packt dabei auch schon mal die ein oder andere schlüpfrige Geschichte aus. "Ich habe schon ein paar Erfahrungen mit Frauen gesammelt, dass wir uns toll fanden und uns dann geküsst haben", gibt sie nun zu. Zudem verrät sie, dass sie in Zukunft gerne mit einer Frau schlafen würde: "Ich will da eigentlich schon auch noch Erfahrungen sammeln und vielleicht will ich deswegen auch gerade nicht in einer Beziehung sein."

Damit scheint das Model auf seine Trennung von Jeremy Steeb anzuspielen. Nachdem bereits seit Längerem über ein mögliches Liebes-Aus der beiden spekuliert worden war, bestätigte Stefanie das Beziehungsende erst vor wenigen Tagen. "Momentan habe ich ehrlich gesagt meine Schwierigkeiten zu daten, geschweige denn, mich an eine Person zu binden. Ich glaube, ich stecke momentan in einem großen Wandel, was die Sicht auf heteronormative Beziehungen angeht", verkündete sie damals auf Instagram.

Vor Jeremy war die TV-Bekanntheit sieben Jahre lang mit Marcus Butler (32) zusammen, bevor ihre Liebe 2022 in die Brüche ging. Wie sie jetzt gesteht, hatten sie und Marcus vor ihrer Trennung vor, ihre Beziehung zu öffnen: "Also kurz gesagt, individuelle, voneinander getrennte, sexuelle Erfahrungen zu sammeln." Bevor das jedoch zustande gekommen sei, hätten sich die beiden entschieden, getrennte Wege zu gehen. "Was bei mir geblieben ist, ist die Neugier", erklärt sie offen in ihrem Podcast.

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

Instagram / stefaniegiesinger YouTuber Marcus Butler und Model Stefanie Giesinger

