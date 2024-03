"Großer Wandel": Stefanie Giesinger bestätigt Singlesein!

Es wurde bereits mehrfach um eine Trennung bei Stefanie Giesinger (27) spekuliert. Nachdem mit ihrem langjährigen Partner Marcus Butler (32) Schluss gewesen war, bandelte das Model mit Jeremy Steeb an. Bereits seit Monaten gibt es jedoch Anzeichen, dass auch da inzwischen wieder alles aus und vorbei ist. Die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin bestätigt diese Gerüchte offenbar nun! "Momentan habe ich ehrlich gesagt, meine Schwierigkeiten zu daten, geschweige denn mich an eine Person zu binden", schreibt sie in ihrer Story auf Instagram.

Aber woran liegt das? "Ich glaube, ich stecke momentan in einem großen Wandel, was die Sicht auf heteronormative Beziehungen angeht", erklärt Stefanie zudem im Netz. Dabei wurde sie vor wenigen Monaten noch auf einer Dating-App entdeckt. Bestätigt, ob es sich dabei um ihr echtes Profil handelte, ist es zwar nicht, doch um bei Raya aufgenommen zu werden, braucht es immerhin neben der Empfehlung eines Nutzers auch noch eine umfassende Beurteilung.

Im Sommer hatte Steffi allerdings für einige Verwirrung gesorgt, als sie sich in den sozialen Medien gemeinsam mit ihrem Ex Marcus beim Lunch gezeigt hatte. Eng hatten beide beieinander gesessen. Um jegliche Zweifel aus dem Weg zu räumen, hatte die Beauty den Account des britischen YouTubers markiert.

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im August 2023

Instagram / stefaniegiesinger Marcus Butler und Stefanie Giesinger im August 2023

