Fuß verletzt: Model Stefanie Giesinger wurde angefahren!

Sie überrascht ihre Fans mit beunruhigenden Neuigkeiten! Für gewöhnlich zeigt sich Stefanie Giesinger (27) oft gut gelaunt und lustig im Netz. Dort erzählt die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin auch gerne mal aus ihrem Alltag. So auch jetzt wieder – dieses Mal hat sie allerdings nicht ganz so gute Neuigkeiten für ihre Community. Das Model hatte einen Unfall: Stefanie wurde angefahren!

In ihrer Instagram-Story teilt die Beauty ein Video von sich, in dem sie die Haare gestylt bekommt und dabei ein Getränk genießt. Dazu schreibt sie: "Wurde angefahren. War super". In dem Clip ist zu sehen, dass ihr rechter Fuß in eine Bandage eingewickelt ist. Genauere Infos, etwa zu ihrem Gesundheitszustand oder dem Unfallhergang, gibt sie nicht.

Erst vor wenigen Tagen sorgte Steffi für Schlagzeilen, als ein Profil auf einer Promi-Dating-App auftauchte, das ihr gehören könnte. Neben ihrem Namen und ihrem Wohnort Berlin ist darauf ein aktueller Schnappschuss der 27-Jährigen zu sehen. Aber handelt es sich dabei tatsächlich um Steffis Profil? Die Unternehmerin soll eigentlich an Jeremy Steeb vergeben sein.

Getty Images Stefanie Giesinger, Influencerin

Getty Images Stefanie Giesinger, Model

Getty Images Stefanie Giesinger

