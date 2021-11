Stefanie Giesinger (25) und Marcus Butler (29) können offenbar nicht die Finger voneinander lassen! Bereits 2016 lernten sich die beiden erstmals bei der amfAR-Gala in Cannes kennen. Dort scheint es direkt gefunkt zu haben. Mittlerweile sind die zwei nicht nur ein Paar, sondern auch noch genauso verliebt wie am ersten Tag. Das bewiesen das Model und der Webstar nun auch auf dem roten Teppich!

Bei der Verleihung der GQ-Awards am vergangenen Donnerstagabend in Berlin waren auch Steffi und ihr Marcus anwesend. Dass die beiden Turteltauben unzertrennlich sind, war kaum zu übersehen – auch Promiflash durfte das Geturtel des Pärchens live vor Ort beobachten: Immer wieder warfen sich Steffi und Marcus verliebte Blicke zu, berührten und streichelten sich. Auch einen Grapscher an den Po seiner Liebsten konnte sich der Hottie vor den zahlreichen Kameras offensichtlich nicht verkneifen.

Da haben sich wohl zwei fürs Leben gefunden. Im vergangenen Juli feierte das Duo bereits sein fünfjähriges Jubiläum. Zu diesem besonderen Anlass widmete Steffi ihrem Schatz selbstverständlich rührende Worte mit einer ordentlichen Portion Humor im Netz. "Ratet mal, wer seit fünf Jahren zusammen ist. Nun, das sind wir. [...] Wer ist das beste Paar der Welt? Nun, das sind wir... manchmal", verriet die TV-Bekanntheit via Instagram.

Getty Images Marcus Butler und Stefanie Giesinger bei den GQ-Awards 2021 in Berlin

Instagram / stefaniegiesinger Marcus Butler und Stefanie Giesinger, Social-Media-Stars

Instagram / stefaniegiesinger Marcus Butler und Stefanie Giesinger

