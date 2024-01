"Schlag den Star": Stefanie Giesinger tritt gegen Leony an!

Es wird spannend! Seit Jahren begeistert die beliebte TV-Show Schlag den Star die Fans. Das Konzept ist simpel: Zwei prominente Kandidaten treten gegeneinander an und müssen in verschiedenen Kategorien ihr Können unter Beweis stellen. Auf den Sieger wartet eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Nun wartet ein neues Kräftemessen auf die Zuschauer: Model Stefanie Giesinger (27) und Leony treten bei "Schlag den Star" gegeneinander an!

Wie ProSieben berichtet, werden sich das Model und die Sängerin am kommenden Samstag duellieren. "Sorry, Platz eins gibt es für dich nur in den Charts", macht Stefanie ihrer Gegnerin vorab eine Kampfansage. Leony zeigt sich unbeeindruckt: "Das wird nicht so easy für dich, Steffi. Heute musst du dich wärmer anziehen als bei einem Shooting."

Beim letzten Duell traten Horst Lichter (62) und Michael Kessler (56) gegeneinander an. Der Bares für Rares-Star musste sich jedoch geschlagen geben und verlor krachend gegen den Schauspieler. Mit einem Endpunktestand von 68 zu zehn gewann Michael gegen Horst!

