Leony besiegt Stefanie Giesinger bei "Schlag den Star"!

Das war rekordverdächtig! Bei dem beliebten TV-Format Schlag den Star traten am gestrigen Abend zwei deutsche Berühmtheiten gegeneinander an. Die Sängerin Leony und das Model Stefanie Giesinger (27) duellierten sich in verschiedenen spektakulären Spielen – um am Ende der Show die Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen zu können. Leony kämpfte sich durch und holte den Sieg!

Zu Beginn der Sendung traten sich die beiden Kandidatinnen siegessicher gegenüber. "Leony singt heute ihr Abschiedslied", lautete es von der Germany's Next Topmodel-Gewinnerin. "Deine Karriere hat bei ProSieben begonnen. Und genau da endet sie heute auch" , konterte die ehemalige DSDS-Jurorin. Danach ging es los – die ersten beiden Challenges entschied Leony für sich – doch auch Stefanie erspielte im Laufe des Abends einige Punkte. Am Ende reichte es bei der 27-Jährigen allerdings nicht für den Sieg und die "Faded Love"-Interpretin konnte den Geldkoffer ergattern.

Das Ergebnis stand bereits kurz nach Mitternacht fest – und endete damit ungewöhnlich schnell. ""Wie Schlag den Star ist jetzt schon aus? Was ist passiert?" , hieß es unter anderem von einem Nutzer auf X. Tatsächlich brachen die Frauen beinahe einen Rekord. Die kürzeste Ausgabe war damals bis 00:02 Uhr – Leonie und Stefanie schafften es bis 00:05 Uhr.

Instagram / leony.music Leony, Sängerin

BFA / ActionPress Stefanie Giesinger, Februar 2023

ActionPress Stefanie Giesinger, GNTM-Gewinnerin 2014

