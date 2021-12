Traurige Nachrichten aus der Musikwelt! Der Bassist Leonard Hubbard war über 15 Jahre lang Teil der Gruppe The Roots. Diese erlangte vor allem als Hausband für die "Tonight Show" mit Star-Moderator Jimmy Fallon (47) an großer Bekanntheit. Im Jahr 2007 war Leonard, genannt Hub, aber gezwungen, sein Instrument wegzulegen und The Roots zu verlassen – denn bei ihm wurde Blutkrebs diagnostiziert. Nun die traurige Meldung: Leonard ist seinem Kampf gegen den Krebs erlegen!

Der ehemalige Musiker ist im Alter von nur 62 Jahren gestorben, wie seine Ehefrau Stephanie Hubbard gegenüber ABC6 bestätigte. Es sei am Ende wohl sehr schnell gegangen, erklärte sie. "Er hat nicht viel gelitten", verriet sie in dem emotionalen Statement. Ihr Mann war am Mittwoch in ein Krankenhaus eingeliefert worden – er hatte sich plötzlich wohl nicht mehr bewegen können. Nur wenige Stunden später verstarb er im Beisein seiner Gattin.

The Roots zollte ihrem Ex-Bassisten und engem Freund in einem Statement via Instagram ihren Tribut: "Schweren Herzens nehmen wir Abschied von unserem Bruder Leonard Nelson Hubbard. Möge dein Übergang deiner Familie, deinen Freunden, deinen Fans und all denen, die dich geliebt haben, Friede bringen. Ruhe in Frieden, Melody Hub."

