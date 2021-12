Prinzessin Haya (47) geht nicht leer aus! In den vergangenen Wochen und Monaten musste die sechste Nebenfrau von Dubais Herrscher Scheich Mohammed Al Maktoum so einiges durchmachen: Nachdem die gebürtige Jordanierin ihre Scheidung eingereicht hatte, flüchtete sie mit ihren Kindern und tauchte in Großbritannien unter. Seit vergangenen Dienstag ist das einstige Paar nun offiziell geschieden. Jetzt kam heraus: Haya bekam dabei ordentlich Kohle zugesprochen!

Wie Daily Mail berichtete, soll die Prinzessin neben der stolzen Abfindung von umgerechnet rund 650 Millionen Euro noch weitere Geldscheine erhalten haben. Zum einen eine Pauschale von rund 295 Millionen Euro als Teil einer "sauberen Trennung", wie es der High Court betitelte. Des Weiteren bekam Haya den Zuspruch für rund 341 Millionen Euro Unterhalt für die beiden gemeinsamen Kinder, die bis zum Lebensende bei ihr unterkommen sollen.

Hayas Kontostand dürfte sich mit diesen Zahlungen zwar wieder erhöhen – allerdings musste die 47-Jährige in der Vergangenheit auch mächtig blechen. Wie während des Prozesses ans Licht kam, soll die Schönheit rund acht Millionen Euro an einen Erpresser gezahlt haben, damit dieser ihre vermeintliche Affäre mit ihrem britischen Leibwächter Russell Flower nicht ausplauderte.

Getty Images Prinzessin Haya, Juni 2014

Getty Images Herzogin Camilla und Prinzessin Haya, November 2016

Getty Images Prinzessin Haya und Queen Elizabeth II., Mai 2015

