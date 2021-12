Da kommt der Weihnachtsmann bestimmt gerne zu Besuch. Stefanie Giesinger (25) ist offenbar in Festtagsstimmung: Der Baum steht und ist geschmückt, die Wohnung ist dekoriert, es fehlt nur noch der perfekte Look für Heiligabend. Jetzt teilte die einstige Gewinnerin von Germany's next Topmodel eine ziemlich heiße Outift-Idee im Netz – Stefanie posierte dazu in einem knappen Bikini vor ihrem Weihnachtsbaum.

Das Model teilte jetzt ein Foto in seiner Instagram-Story, auf dem es leicht bekleidet in seinem festlich dekorierten Wohnzimmer posiert. Die 25-Jährige trägt dabei einen knappen schwarzen Bikini und hat dazu weiße Stiefel kombiniert. "Weihnachtslook?", fragte sie ihre Follower. Kurz nachdem sie den sexy Schnappschuss gepostet hatte, löste Stefanie den Spaß um ihr Weihnachtsoutfit auf und versicherte ihren Fans, dass das natürlich nicht der finale Look sei. Was sie tatsächlich an den Weihnachtsfeiertagen anziehen wird, behielt sie aber für sich.

Wie wohl sich die Beauty im Bikini fühlt, bewies Stefanie bereits vor wenigen Tagen, als sie Bilder aus ihrem Urlaub auf den Malediven ​teilte. Dort genoss sie eine gemeinsame Auszeit mit ihrem Partner Marcus Butler (30) und versorgte ihre Abonnenten auf Social Media mit zahlreichen Pics ihres Hammer-Bodys.

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de