Mike Blümer schaut nach vorne. Für den Ehemann von Ballermannsängerin Melanie Müller (33) war das vergangene Jahr 2021 sicherlich nicht immer leicht. Nachdem Fotos aufgetaucht waren, die seine Noch-Ehefrau Hand in Hand mit einem anderen Mann zeigen, ist seine Ehe in den vergangenen Wochen in die Brüche gegangen. Trotz dieses heftigen Rückschlags scheint Mike dem neuen Jahr aber optimistisch entgegenzusehen.

So wirkt es jedenfalls, wenn man sich Mikes Instagram-Story anschaut. Kurz vor Mitternacht teilte der zweifache Vater dort ein Video, in dem er gut gelaunt ein Glas Sekt trinkt. Dazu schrieb er: "Danke euch für alles, guten Rutsch, 22 wird besser." Ganz klar also: Die Silvester-Stimmung hat Mike sich von dem Liebes-Drama mit Melanie nicht verderben lassen.

Schon das Weihnachtsfest haben Mike und Melanie getrennt voneinander verbracht. Ihren beiden kleinen Kinder Mia Rose (4) und Matty (2) soll das laut Melanie aber nichts ausgemacht haben: "Sie haben komischerweise gar nicht nach ihm gefragt", erklärte sie in einem Interview.

Marcus Golejewski / Future Image / ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer auf der Fashion Week Berlin, 2015

Sat.1 Melanie Müller mit Mike Blümer und ihren Kindern bei "Plötzlich arm, plötzlich reich", 2020

Sat.1 Melanie Müllers Mann Mike mit den gemeinsamen Kindern

