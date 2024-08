Nach Melanies Verurteilung: Mike Blümer verkündet Babynews

Melanie Müller (36) musste sich vor dem Amtsgericht Leipzig wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten. Das Urteil steht fest: Die Schlagersängerin muss eine Geldstrafe von insgesamt 80.000 Euro in 160 Tagessätzen à 500 Euro abzahlen. Doch damit nicht genug: Nun gibt Melanies Noch-Ehemann Mike Blümer auf Instagram bekannt, dass er mit seiner neuen Partnerin Katharina Kahmann ein Baby erwartet.

Der Talentmanager veröffentlicht einen Schnappschuss, auf dem seine schwangere Freundin zu sehen ist. "Wir lassen Bilder sprechen. Wir werden Teil eines Ganzen. Patchwork-Familie", schreibt er zu dem Beitrag. Unter der Slideshow häufen sich Kommentare wie "Oh, das ist eine schöne Verkündung. Ich wünsche euch eine schöne Kugelzeit" oder "Herzlichen Glückwunsch zu eurem kleinen Schatz. Genießt die Schwangerschaft". Auch wenn es so wirkt, als wäre der Zeitpunkt von Mikes Bekanntgabe ein Seitenhieb gegen Melanie, scheint keiner der Social-Media-Nutzer hier eine böse Absicht zu vermuten.

Der Auslöser für den Prozess gegen Melanie war eines ihrer Konzerte im September 2022. Sie wurde beschuldigt, während ihres Auftritts mehrfach den Hitlergruß gezeigt zu haben, was auch mittels eines Videos festgehalten wurde. Der entscheidende Gerichtstermin war bereits der dritte Anlauf, um ein Urteil in der Angelegenheit zu fällen. Nachdem sich die Reality-TV-Teilnehmerin bei den ersten beiden Terminen krankgemeldet hatte, erschien sie gestern in Anwesenheit ihres Anwalts Adrian Stahl persönlich im Gerichtssaal. Wie unter anderem Bild berichtete, forderte Adrian Melanies Freispruch, da ihre Handbewegung lediglich eine "neutrale" Geste gewesen sei.

Instagram / mikebluemer Katharina Kahmann und Mike Blümer im August 2024

Getty Images Melanie Müller, April 2024

