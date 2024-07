Ehe-Wirrwarr: Hat Melanie Müller etwa doch nicht geheiratet?

Melanie Müller (36) sorgt für Verwirrung. Während eines Prozesses offenbarte die Reality-TV-Bekanntheit Details über ihren Beziehungsstatus, welche viele Fragen aufwarfen. Spekuliert wurde, ob sie ihrem neuen Freund Andreas Kunz heimlich im Ausland das Jawort gegeben hat, nachdem sie im Gericht meinte, sie hätte geheiratet. Vielleicht bezog sie sich aber auch auf ihre Hochzeit mit Ex-Mann Mike Blümer, den sie vor zehn Jahren in Nevada heiratete. Der zeigt sich wiederum verblüfft über die Aussagen seiner Ex: "Ich weiß nicht, über was sie da redet. Wir sind noch verheiratet und nicht geschieden. Daran gibt es keinen Zweifel", erklärt Mike RTL.

Tatsächlich scheint Melanies Ehe mit Mike auch wirklich noch gültig zu sein. Laut Informationen des Senders ist die Ehe in Carson City, Nevada, am 8. Dezember 2014 eingetragen und bisher nicht geschieden. Was die Dschungelcamp-Teilnehmerin im Gericht gemeint hat, bleibt also bislang unbeantwortet. Sie muss sich zusätzlich zu diesen Unklarheiten aber auch mit rechtlichen Problemen auseinandersetzen: Im Rahmen des aktuellen Prozesses wird ihr unter anderem der Besitz von Drogen sowie das Zeigen des Hitlergrußes vorgeworfen.

Melanie steht dadurch stark im Fokus der Öffentlichkeit. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung in Leipzig wurden 0,69 Gramm Kokain und eine Ecstasy-Tablette gefunden, weswegen sie sich nun verantworten muss. Der laufende Prozess wegen des Zeigens des Hitlergrußes soll am 13. August fortgesetzt werden, wobei eine Bekannte, die Melanie bei dem umstrittenen Auftritt im September 2022 begleitet hatte, aussagen soll.

Instagram / mikebluemer Mike Blümer, Ex von Melanie Müller

Getty Images Melanie Müller, TV-Bekanntheit

