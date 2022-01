Die Musikwelt trauert um einen aufstrebenden Rapper. Seit 2012 war Lil Devin auf seinem YouTube-Account aktiv. Dort veröffentlichte er neben Vlogs besonders seine eigenen Musikvideos und begeisterte damit seine rund dreitausend Abonnenten. Zu seinen bekanntesten Hits gehörten Lieder wie "I Ain't Goin" oder "No Parties". Jetzt machte die schreckliche Neuigkeit die Runde, dass Lil Devin im Alter von gerade einmal 24 Jahren zu Tode gekommen ist.

Wie Fox59 nun berichtete, wurde der Musiker bei einer Silvesterparty vor den Augen seiner ganzen Verwandtschaft von mehreren maskieren Männer getötet. Die Polizei war zunächst wegen eines möglichen Einbruchs zum Haus der Familie gerufen worden. Dort fanden die Beamten Devin Swain, wie der bürgerliche Name des Rappers lautete, mit Verletzungen in der Brust vor. Der 24-Jährige wurde daraufhin umgehend ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später als tot erklärt wurde. Die genaue Todesursache ist bisher jedoch noch nicht bekannt.

Laut Angaben seiner Angehörigen waren die Täter in Lil Devins Zuhause eingedrungen und hatten ihn ohne eine Vorwarnung kaltblütig angegriffen. "Es war eine sehr traumatische Erfahrung, die ich niemandem wünsche. Keine Familie sollte so etwas durchmachen müssen", berichtete sein Bruder Donald Cox dem TV-Sender. Sowohl Fans als auch Freunde des aufstrebenden Musikstars zollten ihm im Anschluss an die Bekanntgabe seines Todes ihren Tribut.

Lil Devin im November 2021

Lil Devin im Oktober 2021

Lil Devin, Musiker

