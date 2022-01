Traurige Nachrichten aus Hollywood! Marilyn Bergman zählte gemeinsam mit ihrem Mann Alan Bergman zu den angesehensten Songschreibern in den USA. Das Duo genoss in der Filmbranche seit Anfang der 1960er Jahre ein großes Ansehen. Für ihre Kompositionen wurden sie unter anderem dreimal mit dem Oscar ausgezeichnet. In Hollywood-Klassikern wie beispielsweise "So wie wir waren" mit Barbra Streisand (79) und Robert Redford (85) sorgten sie für die Musik. Nun muss Alan einen schweren Verlust verkraften – denn seine bessere Hälfte Marilyn ist verstorben!

Paul Williams, der Präsident der US-amerikanischen Gesellschaft für Komponisten, Autoren und Verleger, kurz ASCAP, bestätigte das Ableben der Hollywood-Komponistin. Wie er in seinem Statement erklärte, starb sie im Alter von 93 Jahren in ihrem Haus in Los Angeles eines natürlichen Todes. Ihr Gatte Alan soll in ihren letzten Stunden bei ihr gewesen sein.

In einem emotionalen Statement zollte Paul als enger Freund der Songtexterin ihr seinen Tribut: "Mit tiefer Trauer, trauere ich persönlich und die gesamte ASCAP um Marilyn Bergman – eine der größten Songtexterinnen, die je gelebt haben." Dabei bedachte der 81-Jährige auch den Ehemann der Verstorbenen mit ein paar Worten: "Unsere Gemeinschaft wird ihre Intelligenz, ihren Witz und ihre Weisheit vermissen – Alan, wir denken an dich und trauern mit dir."

Getty Images Das Ehepaar Marilyn und Alan Bergman

Getty Images Marilyn Bergman, 2009 in Los Angeles

Getty Images Die Filmkomponistin Marilyn Bergman, 2010 in Beverly Hills

