"My Mother’s Wedding": Kristin Scott Thomas über Traumata

Kristin Scott Thomas, bekannt aus Filmen wie "Der englische Patient", hat mit ihrem Regiedebüt "My Mother’s Wedding" eine zutiefst persönliche Geschichte auf die Kinoleinwand gebracht. Die Oscar-nominierte Schauspielerin verarbeitet darin auch die Tragödien ihrer eigenen Kindheit: Mit nur sechs Jahren verlor sie ihren Vater, einen Piloten der Royal Navy. Fünf Jahre später kam auch ihr Stiefvater – ebenfalls Pilot – im Dienst ums Leben. Ihr Film erzählt von drei Schwestern, verkörpert von Scarlett Johansson (40), Emily Beecham und Sienna Miller (43), die zur dritten Hochzeit ihrer zweifach verwitweten Mutter (gespielt von Kristin selbst) zusammenfinden.

Gegenüber Us Weekly verriet die Regisseurin, sie habe bewusst eigene Erinnerungen einfließen lassen, die Handlung sei jedoch größtenteils frei erfunden. "Mit dem Film möchte ich zeigen, dass Schlimmes passieren kann, man aber nicht daran hängenbleiben sollte. Es geht darum, nach vorn zu blicken – und das wollte ich auf eine leichte, zugängliche Weise vermitteln", erklärte sie. Über ihre Wahl der Schauspielerinnen sagte Kristin, sie schätze besonders die Mischung aus Stärke und Verletzlichkeit, die Scarlett auf die Leinwand bringt. Neben den drei Töchtern spielt James Fleet, bekannt als Kristins Filmbruder aus "Vier Hochzeiten und ein Todesfall", eine Rolle – diesmal als ihr Ehemann.

Abseits der Leinwand sorgte die Schauspielerin im vergangenen Jahr für Schlagzeilen, als sie ihren Partner John Micklethwait, den Chefredakteur von Bloomberg, heiratete. Die Trauung fand im kleinen Kreis im englischen Rutland statt – publik machte sie die Nachricht erst später. Ihr Privatleben halte sie bewusst weitgehend unter Verschluss, wie sie im Podcast "Ruthie’s Table 4" betonte. Umso bemerkenswerter, dass sie für "My Mother’s Wedding" so viel von sich selbst preisgegeben hat.

Imago / Lionel Guericolas Schauspielerin Kristin Scott Thomas, August 2024

Imago / Brigani-Art / Heinrich Kristin Scott Thomas in "Der englische Patient", 1997

Getty Images Kristin Scott Thomas bei der Premiere von "Military Wives" in London 2020

