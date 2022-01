Was für schockierende Neuigkeiten: Cristian Ghilli ist tot. Der gebürtige Italiener machte sich als Sportler einen Namen als Nachwuchstalent im Tontaubenschießen. Der Jugendliche war der amtierende Junioren-Weltmeister im Tontaubenschießen und gewann zudem im Mai vergangenen Jahres mit seinem Team die europäische Meisterschaft. Jetzt machten tragische Meldungen über Cristian die Runde: Der gerade 18-Jährige kam bei einem schlimmen Unfall ums Leben.

Wie The Sun berichtet, verunglückte der Italiener bei einem Jagdausflug mit seinen Freunden. In einem Waldstück in der Nähe von Pisa soll der Sportschütze sich zu seiner Waffe heruntergebeugt haben und dabei versehentlich den Auslöser betätigt haben – er schoss sich in den Bauch, woraufhin seine Freunde den Notarzt riefen. Er wurde daraufhin umgehend ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht – dort wurde Cristian von den zuständigen Ärzten notoperiert.

Die Verletzungen und inneren Blutungen konnten aber offenbar nicht mehr gestoppt werden. Am Donnerstag, 6. Januar, um 22:00 Uhr wurde er offiziell für tot erklärt. Luciano Rossi, der Präsident des italienischen Schützenvereins, meldete sich kurz darauf zu Wort: "Respekt, Stille und Beileid im Angesicht der Tragödie, die jeden bestürzt."

Anzeige

Instagram / cristianghilli Sportschütze Christian Ghilli

Anzeige

Instagram / cristianghilli Sportschütze Christian Ghilli

Anzeige

Instagram / cristianghilli Sportschütze Christian Ghilli

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de