Serkan Yavuz will Samira noch immer zurückerobern

Realitystar Serkan Yavuz (32) träumt weiterhin von einem Liebes-Comeback mit seiner Ex-Frau Samira Yavuz (31). In seinem Podcast "unREAL" sprach er offen darüber, dass er die Mutter seiner zwei Kinder nach wie vor liebt und von einer Versöhnung träumt. Anfang des Jahres hatte Samira aufgrund von Serkans zahlreichen Seitensprüngen das Ende der Ehe bekannt gegeben. Nun hofft Serkan, die Beziehung eines Tages wieder kitten zu können. "Ich vermisse sie – Samira – so unglaublich", sagte er und gab an, schon bald einen Schritt in Richtung Wiederannäherung machen zu wollen.

Ob das gelingt, ist ungewiss, denn Serkan hat noch mit eigenen Hemmungen zu kämpfen. Er offenbarte, dass ihn die Angst vor Zurückweisung oft zurückhält: "Ich habe Angst, dass sie sagt: 'Sag mal, hast du sie noch alle?'", gestand er offen. Dennoch betonte er, dass er ernsthafte Veränderungen in seinem Leben bewirken wolle, um Samira zu zeigen, wie wichtig sie und die Kinder für ihn sind. Es sei sein größter Wunsch, einmal mit der Familie einen entspannten Urlaub zu verbringen, ohne Druck oder Erwartungen, wie er ausführte. Dabei sei ihm bewusst, dass er keinerlei Ansprüche stellen könne und dankbar für jede kleine Chance wäre.

Serkans Sehnsucht nach seiner ehemaligen Partnerin ist nicht neu. Bereits in der Vergangenheit sprach der Realitystar davon, wie sehr ihn der Gedanke belastet, Samira eines Tages an einen anderen Mann zu verlieren. Trotz der Trennung hat er nach eigener Aussage noch immer ausschließlich Augen für sie. Trotz seiner Fehler scheint er fest entschlossen, seine Ex-Frau zurückzugewinnen und seine Familie wieder zu vereinen.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023

Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

Serkan Yavuz Serkan Yavuz im April 2025