Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Javi Marroquin
Die "Teen Mom"-Bekanntheit Javi Marroquin wird erneut Vater

Die "Teen Mom"-Bekanntheit Javi Marroquin wird erneut Vater

- Anja-Stine Andresen
Lesezeit: 2 min

Javi Marroquin und seine Ehefrau Lauren Comeau erwarten ihr drittes gemeinsames Kind. Das verkündete der Teen Mom-Star am vergangenen Sonntag auf Instagram und überraschte seine Fans mit der frohen Nachricht. Zu einem Foto, auf dem das glückliche Paar auf einem sandigen Pfad posiert, schrieb Javi: "Das schönste Andenken von den Flitterwochen. So dankbar, das wieder mit dir zu erleben, Momma!" Auf dem Schnappschuss haben die beiden ihre Hände liebevoll auf Laurens wachsenden Babybauch gelegt. Lauren teilte ebenfalls ein Bild und schrieb: "Unser großes Finale."

Die süßen Bilder zeigen nicht nur das Paar, sondern auch seine Kinder Eli und Maizee sowie Javis Sohn Lincoln, der aus seiner früheren Beziehung mit seiner Ex-Frau Kailyn Lowry (33) stammt. Die drei Kinder sitzen gemeinsam im Vordergrund und strahlen für die Kamera. Für Javi und Lauren ist diese Nachricht ein weiterer freudiger Meilenstein in ihrer Beziehung, nachdem sie vor vier Monaten, am 24. April, in einer kleinen Zeremonie geheiratet hatten. Bereits kurz nach ihrer Hochzeit teilten sie fröhliche Einblicke in ihren Alltag, von Familienausflügen in Freizeitparks bis hin zu Baseballspielen.

Die Liebesgeschichte von Javi und Lauren scheint wie aus dem Bilderbuch. Im engsten Familienkreis, begleitet von ihrem Pastor und Laurens Vater, gaben sie sich an einem Strand in Florida das Jawort. Ihre gemeinsamen Kinder spielten dabei ebenfalls eine große Rolle und waren Teil der Zeremonie. Mit der Geburt ihres dritten gemeinsamen Kindes wird das Familienglück nun weiter vervollständigt. Auf Social Media zeigen Javi und Lauren immer wieder, wie wichtig ihnen Familie ist. Besonders Lauren beschreibt ihr Muttersein als erfüllend und postete zuletzt: "Unsere Familie ist mein größter Schatz."

Javi Marroquin auf einem Event in NYC im Oktober 2017
Getty Images
Javi Marroquin auf einem Event in NYC im Oktober 2017
Javi Marroquin mit seiner Frau Lauren und seinen Kindern, August 2025
Instagram / javim9
Javi Marroquin mit seiner Frau Lauren und seinen Kindern, August 2025
Javi Marroquin und Lauren Comeau, Oktober 2024
Instagram / javim9
Javi Marroquin und Lauren Comeau, Oktober 2024
Glaubt ihr, dass Javi und Lauren einen Jungen oder ein Mädchen bekommen?
In diesem Artikel