So sehr veränderte die Mutterschaft Teyana Taylors Leben

Die Sängerin Teyana Taylor (34) hat enthüllt, wie sehr die Mutterschaft ihr Leben und ihre Prioritäten verändert hat. Nachdem ihre zweite Tochter Rue Rose vor vier Jahren geboren wurde, entschied sich die 34-Jährige, der Musik den Rücken zu kehren und sich stattdessen auf die Schauspielerei zu konzentrieren. "Meine Arbeitseinstellung und meine Toleranz haben sich komplett verändert", sagte Teyana kürzlich in einem Interview mit InStyle. Sie habe mittlerweile den Anspruch an sich selbst, ihren zwei Kindern als gutes Vorbild voranzugehen.

Ihre jüngste Entscheidung, die Bühne mit dem Filmset zu tauschen, fiel der leidenschaftlichen Musikerin nicht leicht. Doch Teyana erklärte, dass sich mit der Geburt von Rue Rose viel für sie verändert habe: "Die Mutterschaft hat mich dazu gebracht, mich mehr auf das zu konzentrieren, was ich wirklich liebe, und mich darauf zu stützen, andere Menschen zu inspirieren." Unterstützung bekommt die "Maybe"-Interpretin zudem von ihrem Ex-Mann Iman Shumpert (35), mit dem sie neun Jahre verheiratet war.

Sich voll und ganz auf die Schauspielerei zu konzentrieren, hat sich für Teyana ausbezahlt. Erst kürzlich wirkte sie in dem erfolgreichen Film "Straw" mit. In dem Netflix-Drama spielte sie die Ermittlerin Detective Kay Raymond, die versuchte, einen Banküberfall einer verzweifelten Kassiererin zu deeskalieren. Das von Tyler Perry (55) produzierte Drama schaffte es weltweit, in den Streaming-Charts durchzustarten und erreichte in 55 Ländern Platz eins. Auch in Deutschland gehörte der Streifen zu den meistgesehenen Filmen und fesselte das breite Publikum.

Getty Images Teyana Taylor im Februar 2025

Getty Images Teyana Taylor, Iman Shumpert und ihre Kinder Junie und Rue im Januar 2023

Getty Images Teyana Taylor und Taraji P. Henson, "Straw"-Darstellerinnen