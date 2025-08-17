Fans fassungslos wegen Laura Maria Rypas Trennung von Pietro

Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33) haben mit ihrer plötzlichen Trennung für großes Aufsehen gesorgt. Die Influencerin und der Sänger galten lange als absolutes Traumpaar – umso überraschender, dass sie nun getrennte Wege gehen. Auch für ihre Fans kam das Liebes-Aus völlig unerwartet, wie sich unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash zeigt. "Moment mal, renovieren sie nicht gerade ihr Traumhaus?" oder "Hä, ich dachte, die wollten erst heiraten", lauteten einige der Reaktionen.

Und tatsächlich hatten die beiden in der Vergangenheit immer wieder von ihren gemeinsamen Zukunftsplänen berichtet. Neben ihrer geplanten Hochzeit stand auch das Bauprojekt ihres neuen Zuhauses im Fokus, das sie zusammen gestartet haben. Zudem ließ sich der Musiker erst Anfang des Jahres ein Tattoo stechen, das Lauras Auge darstellt – für Fans war das der absolute Liebesbeweis. Doch all diese Pläne scheinen mit der Trennung nun hinfällig.

Der ehemalige DSDS-Juror hat sich selbst noch nicht zum Beziehungsaus gemeldet. Betonte jedoch in vorherigen Statements zu seiner Beziehung stets, wie groß die Liebe zueinander sei. Pietro, der aus seiner früheren Beziehung mit Sarah Engels (32) bereits einen Sohn hat, erklärte erst vor wenigen Monaten auf Instagram, in Laura sein "Zuhause" gefunden zu haben. Mit der Trennung geht für den dreifachen Vater nach seiner ersten Ehe nun eine weitere öffentliche Beziehung zu Bruch.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, November 2024