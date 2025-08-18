Neue Netflix-Doku: Victoria Beckham offen über Körperdruck

Victoria Beckham (51), die ehemalige "Posh Spice" der Spice Girls, gewährt in ihrer kommenden dreiteiligen Netflix-Dokumentation unerwartet tiefgehende Einblicke in ihr Leben. Die Serie, die im September erscheint, beleuchtet nicht nur ihren Übergang von der Popikone zur angesehenen Designerin, sondern auch die dunklen Schattenseiten ihrer Berühmtheit. In den 90ern stand Victoria unter enormem Druck der Medien, was zu Problemen mit ihrem Körperbild und einer extrem kontrollierten Ernährung führte. "Es gibt Tränen", verriet die 51-Jährige gegenüber Bloomberg über die emotionalen Momente, die sie in der Dokumentation öffentlich macht. Darin werden auch besonders heikle Archivaufnahmen gezeigt, etwa wie sie 1999 nur zwei Monate nach der Geburt von Sohn Brooklyn live im Fernsehen gewogen wurde.

Die Dokumentation beleuchtet darüber hinaus Victorias bemerkenswerten Aufstieg in der Modewelt. Nachdem die Spice Girls sich trennten, begann sie von Grund auf, ihre Identität als Designerin zu formen. Ihren ersten Durchbruch erzielte sie 2008 bei der New York Fashion Week, doch der Weg war steinig. Besonders über die Herausforderungen, ihre Marke wirtschaftlich zu halten, spricht sie offen. Unterstützung fand Victoria bei einflussreichen Persönlichkeiten wie Anna Wintour (75), die regelmäßig in der ersten Reihe ihrer Modenschauen Platz nimmt. Trotz ihrer Erfolge enthüllt die Doku, wie unsicher sie sich jahrelang fühlte. Dennoch hat die Designerin mittlerweile in der Branche Anerkennung gefunden und ist heute weitaus länger Designerin, als sie einst Popstar war.

Neben beruflichen Einsichten bietet die Serie jedoch auch Einblicke in ihren familiären Schmerz. Ein Streit mit ihrem ältesten Sohn Brooklyn (26) und dessen Ehefrau Nicola Peltz (30), der sich scheinbar um die Hochzeit des Paares rankt, hat die Familie gespalten. Weder Brooklyn noch seine Frau werden Berichten zufolge an der Premiere der Serie teilnehmen. Die Situation belastet Victoria zutiefst, besonders da sie und ihr Mann David stets geschworen hatten, ihren Kindern bedingungslos zur Seite zu stehen. Dieser Konflikt erinnert sie an eigene Schwierigkeiten, als sie sich gegen Widerstände ihrer Familien für ihre Liebe zu David (50) entschieden hat. Der Riss innerhalb der Familie, der nun bereits Monate andauert, soll laut Insidern für Victoria als Mutter besonders schmerzhaft sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern bei der Doku-Premiere im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images David Beckham und Victoria Beckham, Februar 2025