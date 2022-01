Parker Young (33) hat ganz heimlich Nägel mit Köpfen gemacht! Seit 16 Jahren ist der US-amerikanische Schauspieler bereits mit seiner Jugendliebe Stephanie Weber liiert. Das Paar hat auch schon eine gemeinsame Tochter. Der letzte Schritt zum ganz ganz großen Glück fehlte dem Arrow-Seriendarsteller allerdings noch. In einem Interview enthüllte Parker nun: Er hat seine Stephanie klammheimlich im vergangenen September geheiratet!

Die intime Zeremonie fand in kleinstem Rahmen in ihrem Garten in ihrem Zuhause in Kalifornien statt. Vermählt wurde die beiden von Parkers "United States of Al"-Costar Adhir Kalyan. Verlobt hatten sich die Turteltauben bereits im März 2018 – vier Monate später war ihre Tochter Jaxon Orion zur Welt gekommen. "Wir sind seit 16 Jahren zusammen, seit wir Teenager waren. Ich denke, wenn Paare schon so lange wie wir liiert sind, kann es leicht passieren, dass man selbstgefällig wird und die Funken verschwinden. Es ist wichtig, die Spannung aufrecht zu erhalten", erklärte der 33-Jährige People.

Warum es so ein unspektakuläre, einfache Feier geworden ist? "Wir haben uns nie wirklich darum gekümmert, eine schicke, auffällige und teure Hochzeit zu haben. Alles, was wir brauchen, ist einander", erklärte der Serienstar. Tatsächlich hatte Parker seine Braut mit der Zeremonie an ihrem Geburtstag überrascht – sodass sie schlussendlich im Pyjama und ganz ohne Make-up und Styling Ja gesagt hat.

Anzeige

Instagram / parker.young Parker Young mit seiner Partnerin Stephanie Weber

Anzeige

Getty Images Parker Young, "Arrow"-Star

Anzeige

Instagram / parker.young Parker Young und Stephanie Weber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de