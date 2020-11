Colin Donnells (38) Tochter ist schon jetzt eine Kämpferin! Im Juli machte der Arrow-Star mit wunderschönen Nachrichten von sich reden: Der Schauspieler und seine Ehefrau Patti Murin sind zum ersten Mal Eltern geworden – es ist ein Mädchen mit dem Namen Cecily. Einige Wochen später gab die Schauspielerin, die im Broadway-Musical Frozen die Rolle der Prinzessin Anna spielt, nun ein trauriges Update: Ihr Säugling wurde am Herzen operiert.

"Sie ist eine echte Superheldin im wahren Leben", schrieb Patti auf Instagram und verriet, dass ihre Tochter vor sechs Wochen am offenen Herzen operiert worden sei, weil dort ein großes Loch geschlossen werden musste – damals sei Cecily gerade einmal zehn Wochen alt gewesen. "Wir erfuhren davon, als ich in der 22. Schwangerschaftswoche war, also wussten wir schon eine Weile, dass dies unvermeidlich war", offenbarte die 40-Jährige.

Trotzdem war der Eingriff eine emotionale Herausforderung für die Eltern, wie Patti weiter verriet: "Zuzusehen, wie unsere unfassbar kleine Tochter eine unglaublich schwere und invasive Operation durchmacht, war herzzerreißend." Cecily habe jedoch alles gut überstanden und feierte nun sogar ihr erstes Halloween – natürlich in einem Superheldinnenkostüm.

