Prinzessin Ingrid Alexandra (17) bereitet sich auf ihren Weg zur Krone vor. Die älteste Tochter von Kronprinz Haakon (48) und seiner Frau Mette-Marit (48) steht hinter ihrem Vater zurzeit auf Platz zwei der Thronfolge. Das heißt, die Teenagerin wird wahrscheinlich eines Tages Königin von Norwegen. Bis es so weit ist, kann Ingrid Alexandra aber sicherlich noch so manchen Meilenstein in ihrem Leben feiern, wie zum Beispiel in wenigen Tagen ihren 18. Geburtstag. Aus gegebenem Anlass veröffentlichte der Palast jetzt bereits zwei aktuelle Fotos der Thronfolgerin – auf denen Ingrid Alexandra schon total erwachsen aussieht.

"Am Freitag, den 21. Januar, wird Prinzessin Ingrid Alexandra 18 Jahre alt", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account der Königsfamilie. Dazu wurden zwei neue Fotos des baldigen Geburtstagskindes veröffentlicht, auf denen Ingrid Alexandra in einem schwarzen Hosenanzug in die Kamera strahlt. Die Aufnahmen sind in dem eigenen Büro der noch 17-Jährigen entstanden, das sie anlässlich ihres Geburtstages im Palast bezogen hat. "Mit der Zeit wird sie mehr offizielle Aufgaben für das Königshaus übernehmen, aber in den kommenden Jahren wird sich die Prinzessin noch auf ihre Ausbildung konzentrieren", hieß es weiter in dem Post.

Unter dem Netz-Beitrag häufen sich nicht nur die Glückwünsche für die junge Prinzessin. Viele User sind offenbar auch überrascht, wie erwachsen Ingrid Alexandra auf den Aufnahmen wirkt. "Was für eine wunderbare junge Frau aus ihr geworden ist", schwärmte zum Beispiel ein Follower. "Die schönste Prinzessin und zukünftige Königin. Wir haben so ein Glück", freute sich ein weiterer Fan.

Anzeige

Getty Images Prinz Haakon, Prinzessin Ingrid Alexandra, Prinz Sverre Magnus und Kronprinzessin Mette-Marit

Anzeige

Ida Bjørvik / Det kongelige hoff Prinzessin Ingrid Alexandra im Januar 2022

Anzeige

Getty Images Prinzessin Ingrid Alexandra auf Utøya

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de