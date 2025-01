Prinzessin Ingrid Alexandras Pläne nach dem Wehrdienst

Prinzessin Ingrid Alexandra (20) von Norwegen steht kurz vor dem Abschluss ihres Grundwehrdienstes. Seit Januar 2024 ist die Tochter von Kronprinz Haakon (51) und Kronprinzessin Mette-Marit (51) beim Ingenieurbataillon der Brigade Nord in Indre Troms stationiert. Als Pioniersoldatin und Richtschützin auf einem CV90-Panzer absolvierte sie ihre Ausbildung, die sie freiwillig um drei Monate verlängerte. Im April wird sie ihre militärische Laufbahn offiziell beenden. Die Frage, wie es für die 20-jährige Royal danach weitergeht, sorgt derzeit für viele Spekulationen.

Laut der Illustrierten Se og Hør hält die Prinzessin ihre Pläne geheim. Einige Andeutungen gibt es jedoch: In einem Weihnachtsinterview für die Sendung "Das Jahr mit der königlichen Familie" sprach ihre Mutter Mette-Marit davon, dass Ingrid ein langes Studium plane. Besonders Medizin scheint eine vielversprechende Option für die 20-Jährige zu sein. Zudem wird gemunkelt, dass Ingrid Alexandra möglicherweise ihre Studienzeit im Ausland verbringen könnte. Ihr Vater Haakon studierte einst Politikwissenschaften an der renommierten Universität von Berkeley in Kalifornien und betonte später, wie sehr er die Anonymität und Freiheit außerhalb Norwegens genossen hat.

Ob sich Ingrid Alexandra für ein Studium im Ausland entscheiden oder ob sie in Norwegen bleiben wird, bleibt abzuwarten. Die Prinzessin, die als künftige Thronfolgerin gilt, zeigte in der Vergangenheit immer wieder, dass sie ihrem eigenen Weg folgt, ohne dabei ihre royalen Pflichten aus den Augen zu verlieren. Neben ihrem pragmatischen Engagement für den Wehrdienst machte sie in Interviews und öffentlichen Auftritten einen bodenständigen Eindruck. Privat gilt sie als eher zurückhaltend, doch bei ihren wenigen Statements überzeugt sie mit ihrer natürlichen und sympathischen Art, die sie beim Volk äußerst beliebt macht.

Getty Images Prinzessin Ingrid Alexandra im Juni 2022

Getty Images Amalie Giæver Macleod, Prinz Sverre, Prinzessin Ingrid, Kronprinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit

