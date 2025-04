Prinzessin Ingrid Alexandra bezaubert im Kleid ihrer Mutter

Prinzessin Ingrid von Norwegen (21) zog am gestrigen Abend alle Blicke auf sich: Beim großen Gala-Dinner im Rahmen des Staatsbesuches der neu gewählten isländischen Präsidentin Halla Tómasdóttir präsentierte sie sich ganz im Stil einer zukünftigen Königin. So strahlte Ingrid in einer hellblauen Robe und einer funkelnden Tiara dazu. Neben ihren Eltern Kronprinz Haakon (51) und Kronprinzessin Mette-Marit (51) machte sie wie immer einen souveränen und gelassenen Eindruck. Die eingefleischten Royal-Fans dürften ihre Robe zudem wiedererkannt haben.

Das traumhafte Kleid trug bereits ihre Mutter Mette-Marit vor 15 Jahren. Damals besuchten die Kronprinzessin und ihr Gatte am 19. Juni 2010 die Hochzeit von Prinzessin Victoria von Schweden (47) und ihrem Liebsten Prinz Daniel (51) in Stockholm. Das bezaubernde Kostüm des dänischen Labels Old stand Mette-Marit ebenfalls ganz fantastisch. Ingrid wirkte dem Fest der Liebe damals auch mit – als kleines, noch etwas schüchternes Blumenmädchen.

Im vergangenen Jahr tauschte Ingrid den adeligen Glamour gegen eine Militäruniform aus. Im Januar 2024 begann sie ihre Ausbildung als Schützin auf einem CV90-Pionierpanzer. Eigentlich sollte der Einsatz für sie nur elf Monate dauern – doch die norwegische Prinzessin und ihre Kollegen hängten noch drei weitere Monate dran. Zum Abschluss ihrer Dienstzeit erhielt sie ein Bardu und Målselv Bunad, eine traditionelle Volkstracht, über die sich Ingrid sehr freute.

Getty Images Prinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon bei der Hochzeit von Prinzessin Victoria und Prinz Daniel

Getty Images Kronprinz Haakon und seine Tochter Ingrid Alexandra mit einigen Soldaten, April 2025

