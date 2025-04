So stolz salutiert Prinzessin Ingrid Alexandra als Soldatin

Prinzessin Ingrid Alexandra (21) zeigte sich am Mittwoch in voller Militärmontur. Zusammen mit ihrem Vater, Kronprinz Haakon (51), nahm die 21-Jährige an einer Inspektion der Truppen des Ingenieurbataillons in der Brigade Nord teil. Gekleidet in ihrer Uniform und mit streng zurückgebundenem Haar war die Royal fast nicht wiederzuerkennen. Nahtlos fügte sie sich in die Reihen ihrer Kameradinnen und Kameraden ein. Ihr Vater, der derzeit als Regent fungiert, da König Harald V. (88) im Ausland weilt, bedankte sich bei der Gelegenheit bei den anwesenden Soldaten: "Danke für den Dienst, den Sie in den Streitkräften leisten. Sie können stolz auf die Arbeit sein, die Sie hier verrichten."

Ihre Zeit beim Militär hat die Prinzessin erfolgreich abgeschlossen. Ursprünglich hätte der Dienst elf Monate dauern sollen, doch Ingrid Alexandra und ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen entschieden sich, auf freiwilliger Basis noch drei zusätzliche Monate zu absolvieren. Seit Januar letzten Jahres war sie als Schützin auf einem CV90-Pionierpanzer eingesetzt. Am Ende ihrer Dienstzeit erhielt sie laut Hello! eine bedeutungsvolle Anerkennung: Ein Bardu und Målselv Bunad, eine traditionelle Volkstracht im Wert von rund 50.000 Kronen (umgerechnet fast 4.400 Euro), wurden ihr vom Målselv-Municipality überreicht. Sichtlich bewegt erklärte sie bei der Geschenkübergabe: "Ein Bunad symbolisiert Zugehörigkeit, und ich bin froh, dass ich mich nach meiner Zeit hier ein wenig zugehörig fühlen darf."

Ingrid Alexandra, die eines Tages als Königin von Norwegen Geschichte schreiben wird, ist bereits als zukünftige Monarchin im Gespräch. Sie wird voraussichtlich die erste Königin des Landes seit der Regentschaft von Königin Margarethe I. im 14. Jahrhundert sein. Trotz ihrer royalen Pflichten nimmt sie sich Zeit, um die Traditionen und die Kultur ihres Landes näher kennenzulernen. Nach ihrem Wehrdienst wird die 21-Jährige laut ihrer Mutter Kronprinzessin Mette-Marit (51) wohl ein Studium beginnen – eventuell im Bereich der Medizin. Dies verriet die 51-Jährige in der Sendung "Das Jahr mit der königlichen Familie".

Getty Images Kronprinz Haakon und seine Tochter Ingrid Alexandra mit einigen Soldaten, April 2025

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Prinzessin Ingrid Alexandra und Kronprinz Haakon, Mai 2024

