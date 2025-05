Prinzessin Ingrid Alexandra verlässt Norwegen für drei Jahre

Prinzessin Ingrid Alexandra (21) hat eine bedeutende Entscheidung getroffen. Laut Gala wird die 21-jährige Royal Norwegen verlassen, um in Australien zu studieren. Ab dem kommenden Semester widmet sie sich an der Universität von Sydney einem Bachelorstudium der Sozialwissenschaften. Wie das norwegische Königshaus am Montag verkündete, soll die Prinzessin ihren Fokus auf internationale Beziehungen und politische Ökonomie legen. Für die kommenden drei Jahre wird sie das Leben im Studentenwohnheim auf dem Campus führen und damit erstmals so weit entfernt von ihrer Familie leben.

In den letzten Jahren hat Ingrid Alexandra ihren royalen Aufgaben und der Vorbereitung auf ihre künftige Rolle als Thronfolgerin zunehmend mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Nach 15 Monaten intensiver Ausbildung im Pionierbataillon der Brigade Nord beendete sie kürzlich erfolgreich ihren Militärdienst. Zum norwegischen Nationalfeiertag im vergangenen Jahr trug sie erstmals mit Stolz ihre offizielle Militäruniform – ein symbolischer Moment für die junge Royal. Zudem sammelte sie Erfahrungen im diplomatischen Bereich, etwa bei der Begrüßung der isländischen Präsidentin Halla Tómasdóttir, gemeinsam mit ihren Eltern, Kronprinz Haakon (51) und Kronprinzessin Mette-Marit (51), im April.

Obwohl Ingrid Alexandra als zukünftige Königin Norwegens aufwächst, hat sie immer wieder gezeigt, dass sie ihren eigenen Weg gehen möchte. Ihre Entscheidung, für das Studium ans andere Ende der Welt zu ziehen, unterstreicht diesen Tatendrang. Mit sichtlicher Begeisterung stellt sie sich nun der neuen Herausforderung – ein Schritt, der sie nicht nur persönlich reifen lässt, sondern sie sicher auch auf ihre zukünftige Rolle als Repräsentantin ihres Landes vorbereitet. Dabei kann sie auf die volle Unterstützung ihrer Eltern zählen, die sie bei ihren Plänen bestärken und stolz auf ihren Weg blicken.

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Prinzessin Ingrid Alexandra und Kronprinz Haakon, Mai 2024

Getty Images Prinz Haakon, Mette-Marit und Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen, Oktober 2023

