Erster Soloauftritt von Prinz Sverre Magnus und Schwester

Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (21) und ihr jüngerer Bruder Prinz Sverre Magnus (19) haben kürzlich ihre erste offizielle Veranstaltung gemeinsam ohne elterliche oder großelterliche Begleitung absolviert. Wie das Hello-Magazin berichtete, trafen die beiden beim Sommer-Ausbildungsprogramm des Norwegischen Roten Kreuzes auf Teilnehmer und beteiligten sich anschließend an einer Übungseinheit der norwegischen Rettungsdienste. Dabei standen Rettungsübungen wie die Arbeit mit Suchhunden, technisches Training mit Drohnen und sogar praktische Übungen zur Herz-Lungen-Wiederbelebung auf dem Programm. Laut Berichten wirkten die Geschwister dabei entspannt und gut gelaunt.

Für ihren ersten gemeinsamen Solo-Auftritt wählte Ingrid ein pragmatisches Outfit aus marineblauen Cargohosen, einem weißen T-Shirt und einer khakifarbenen Regenjacke, ergänzt durch elegante goldene Ohrhänger und eine Sonnenbrille mit Schildpattmuster. Sverre passte sich mit dunkelbraunen Helly-Hansen-Hosen, einem dazu passenden schokobraunen T-Shirt und bequemen Turnschuhen dem sportlichen Look an. Beide Royals bewiesen durch ihre aktive Teilnahme an den Übungen nicht nur Einsatzbereitschaft, sondern ließen auch durch ihre Garderobenwahl erkennen, dass sie pragmatisch und bodenständig auftreten können.

Es war ein ereignisreiches Jahr für die beiden norwegischen Royals. Ingrid, die nach ihrem Vater Kronprinz Haakon (51) an zweiter Stelle der norwegischen Thronfolge steht, absolvierte im April 15 Monate Wehrdienst beim Ingenieurbataillon der norwegischen Streitkräfte. Bald wird die 21-Jährige nach Sydney ziehen, um dort ein Studium der Sozialwissenschaften aufzunehmen. Sverre hat im vergangenen Jahr seine Schullaufbahn mit dem Abitur abgeschlossen und konnte mit einem Solo-Auftritt im Mai, bei dem er Vertreter des norwegischen Teams der Special Olympics empfing, erste eigenständige Erfahrungen in der Repräsentation sammeln. Die Familie geriet zuletzt verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit, nachdem Vergewaltigungsvorwürfe gegen Ingrids und Sverres Halbbruder Marius (28) laut wurden.

Getty Images Prinz Sverre Magnus und Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen, 2025

Getty Images Prinz Sverre Magnus und Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen, 2025

LISE AASERUD/AFP/Getty Images Die norwegische Königsfamilie während Prinzessin Ingrid Alexandras Konfirmation