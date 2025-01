Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen wird 21 Jahre alt

Prinzessin Ingrid Alexandra hat Grund zur Freude: Die älteste Tochter von Kronprinz Haakon (51) und Kronprinzessin Mette-Marit (51) feiert heute ihren 21. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass veröffentlichte der norwegische Palast eine Reihe neuer Fotos auf Instagram, die die Thronfolgerin sowohl bei militärischen Übungen als auch in privaten Momenten zeigen. Auf einem der Bilder ist sie in Uniform vor einem Panzer abgelichtet, während andere Schnappschüsse einen Bootsausflug, eine Ski-Tour und einen gemeinsamen Moment mit ihrem Bruder Prinz Sverre Magnus (19) zeigen. Wo die Prinzessin ihren Ehrentag verbringt, teilte der Palast nicht mit. Eigentlich befindet sie sich derzeit im Skjold-Lager in Tromsø, wo sie ihre militärische Ausbildung absolviert.

Einige Royal-Experten gehen davon aus, dass Ingrid Alexandra (21) bald verstärkt öffentliche Aufgaben für die beanspruchte Königsfamilie übernehmen könnte. Sowohl König Harald (87) als auch Königin Sonja (87) kämpfen mit gesundheitlichen Problemen und treten kürzer. Sonja erholt sich aktuell von einer Herzoperation, während ihre Schwiegertochter Kronprinzessin Mette-Marit weiterhin unter einer chronischen Lungenfibrose leidet. Zudem befindet sich der königliche Haushalt wegen Skandalen um Ingrids Stiefbruder Marius Borg Høiby (28) in einer Vertrauenskrise.

Trotz all dieser Herausforderungen wird Ingrid Alexandra von vielen als Hoffnungsträgerin der Royals angesehen. Die junge Prinzessin gilt als pflichtbewusst und bodenständig – ihre Militärausbildung zeigt, wie ernst sie bereits jetzt ihre zukünftige Rolle als Thronfolgerin nimmt. Fans freuen sich über die veröffentlichten Fotos, die die nahbare Seite der Prinzessin zeigen, und blicken gespannt darauf, wie sie ihre neuen Pflichten für die Königsfamilie in den kommenden Jahren gestalten wird.

Getty Images Die norwegische Königsfamilie, August 2024

Getty Images Die Weihnachtskarte der norwegischen Royals, Dezember 2024

