Alle Augen schienen auf sie gerichtet zu sein: Am 17. Mai feierte Norwegen seinen Nationalfeiertag – das gilt natürlich auch für die königliche Familie! Das Kronprinzenpaar Haakon (47) und Mette-Marit (47) beging den wichtigen Tag in der Ortschaft Asker in der Nähe von Oslo. Mit dabei waren auch ihre beiden Kinder Sverre Magnus (15) und Ingrid Alexandra (17).Vor allem Letztere legte einen viel beachteten Auftritt hin!

Ganz in traditioneller norwegischer Tracht, dem sogenannten "Bunad", spazierte die Familie durch den kleinen Ort am Oslofjord. Dort besuchten die vier unter anderem eine Schule des Örtchens, wie das Königshaus auf Instagram bekannt gab. In dem trüben Nieselwetter strahlte vor allem die 17-jährige Ingrid Alexandra: Mit leicht gelocktem Haar, braunen Rehaugen und kecken Sommersprossen begeisterte sie zahlreiche Beobachter und Fans der skandinavischen Royals.

Viele freuten sich auch über die Gelegenheit, die Kronprinzenfamilie zu dem feierlichen Anlass versammelt zu sehen. Ende vergangenen Jahres hatten die Royals aus dem hohen Norden ein Familienfoto als Weihnachtsgruß veröffentlicht. Vor einem geschmückten Tannenbaum umrahmten die stolzen Eltern ihre beiden Teenager.

Getty Images Die königliche Familie Norwegens am Nationalfeiertag 2021

Getty Images Ingrid Alexandra von Norwegen im September 2021

Getty Images Prinz Haakon, Prinzessin Ingrid Alexandra, Prinz Sverre Magnus und Kronprinzessin Mette-Marit

