Die Bea-Fans kommen endlich wieder auf ihre Kosten! Vergangenes Frühjahr kämpfte die ehemalige Schauspielerin Bea Fiedler (64) gegen Filip Pavlovic (27) und Co. um den Einzug ins diesjährige Dschungelcamp. Das frühere Fotomodell mit seinen Launen und frechen Sprüche wurde dabei schnell zum Kult! Viele hofften daher, dass Bea doch irgendwie im kommenden Camp eine Rolle spielen will. Nun hat RTL die Fanwünsche erhört: In "Beas Raucherpause" schnackt die 64-Jährige schon ab morgen über die Busch-News!

Das verkündete der Privatsender feierlich via Instagram: "Was haben wir sie vermisst! Ex-Dschungelshow-Kandidatin Bea Fiedler ist zurück. [...] Bea bekommt nämlich ihre eigene Social-Media-Webshow! Freut euch auf viele humorvolle Folgen 'Beas Raucherpause'", heißt es in dem Post. Das Format wird bereits ab dem 20. Januar täglich auf den Dschungelcamp-Socia-Media-Kanälen zu finden sein. Die erste Folge, in der die Blondine mit Trash-TV-Twitter-Kommentator Anredo einen Kandidaten-Check macht, ist bereits auf YouTube online – natürlich wird dabei in rauen Mengen geraucht.

Die Dschungel-Freunde reagieren begeistert auf den neuen Job ihrer Busch-Ikone: "Wie geil ist das denn, ich liebe euch" oder "Das kann nur gut werden", sind nur zwei der begeisterten Kommentare. Viele hoffen aber auch immer noch, dass die Lady es 2023 ins richtige Camp schafft. Wie findet ihr es, dass Bea ihre eigene Dschungel-Webshow bekommt? Stimmt ab.

