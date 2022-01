Die Stars werden direkt hart rangenommen! Zwei Jahre lang mussten die Fans darauf warten, dass Sonja Zietlow (53) und Daniel Hartwich (43) wieder mit den Worten "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" zum Dschungelcamp begrüßen. Im vergangenen Jahr gab es "nur" eine Ersatzshow, jetzt geht es endlich wieder weiter – allerdings nicht in Australien, sondern in Südafrika. Aber keine Sorge: Drama und heftige Dschungelprüfungen gibt es auch dort en masse. Schon direkt zum Auftakt mussten sich die Promis großen Herausforderungen stellen.

Tara Tabitha (28), Filip Pavlovic (27), Janina Youssefian (39), Eric Stehfest (32) und Harald Glööckler (56) mussten zuerst ihre Alltags-Outfits gegen die Dschungelkluft austauschen und per Helikopter Richtung Wildlife-Abenteuer starten. Allerdings wartete wenig später noch eine richtige Höhenprüfung auf die fünf. Über fünf rote XXL-Bälle, die in 40 Metern Höhe baumelten, mussten sie sich ihren Weg zum Ziel bahnen. Das ultimative Finale: Ein Sprung ins weite Nichts, bei dem es den entscheidenden Stern zu ergattern gab. "Ich habe so große Höhenangst, dass ich sogar auf der Rolltreppe im vierten Stock anfange zu heulen, wenn ich runtersehe", jammerte Ex on the Beach-Girl Tara direkt. Auch Harald betonte, sich in luftiger Höhe nicht wohlzufühlen. Am Ende schaffte es aber doch Tara, den gelben Stern mit auf den Boden zu nehmen – der Rest war abgestürzt. Allerdings hatten ihre Mitstreiter wichtige Vorarbeit geleistet und die Bälle durch Haken miteinander verbunden.

Und wie schlugen sich die übrigen VIPs? Die dachten, dass es für sie auf eine gemütliche Safaritour geht – stattdessen wurde ihr Jeep von Rangern gekidnappt. Jasmin Herren (43), Manuel Flickinger (33), Peter Althof (66) und Linda Nobat (27) mussten sich daraufhin in Zweiergruppen eine Schlucht im Blyde River Canyon hinabseilen. Tina Ruland (55) und Anouschka Renzi (57) waren von der Prüfung ausgeschlossen – ihre Sterne brachten die Kollegen aber ebenfalls sicher ans Ziel. Die Bilanz: Die Gruppe zog mit allen möglichen sechs Sternen ins Camp ein – Taras Gruppe steuerte ihren einen Stern hinzu.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL/ Stefan Menne Harald Glööckler im Dschungelcamp in Südafrika

Dschungelcamp, RTL Linda Nobat im Dschungelcamp in Südafrika

Dschungelcamp, RTL Jasmin Herren, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

