Negativität ade: So motiviert Aishwarya Rai ihren Abhishek

Abhishek Bachchan (49) hat in einem Interview mit The Hollywood Reporter India über den Umgang mit Kritik gesprochen und dabei einen interessanten Einblick in seine Beziehung zu Aishwarya Rai Bachchan (51) gewährt. Der Schauspieler erklärte, seine Frau habe ihm geraten, sich nicht von negativen Kommentaren beeinflussen zu lassen. Sie habe zu ihm gesagt: "Es ist wie Wasser, das an einer Ente abperlt. Warum konzentrierst du dich auf das Negative? Konzentriere dich auf das Positive, das überwiegt bei Weitem alles andere." Diese Worte würden ihm helfen, optimistisch zu bleiben, auch wenn er zugeben musste, dass es schwierig sei, negative Kritik loszulassen.

Die beiden Stars gelten als eines der glamourösesten Power-Paare Bollywoods und lernten sich Anfang der 2000er bei Dreharbeiten kennen. Ihre Beziehung vertiefte sich während der Produktion des Films "Guru" im Jahr 2007, und kurz nach der Premiere gaben sie ihre Verlobung bekannt. Noch im selben Jahr heirateten sie in einer prunkvollen Feier, die in ganz Indien Schlagzeilen machte. 2011 wurden Abhishek und Aishwarya Eltern ihrer Tochter Aaradhya. Trotz der Medienaufmerksamkeit halten sie ihr Privatleben weitestgehend unter Verschluss.

Erst bei den Showsha Reel Awards vor wenigen Monaten sorgte Abhishek für Lacher, als er eine Frage von Gastgeber Arjun Kapoor mit Charme beantwortete – und einen seltenen Einblick in seine Beziehung gab. Nachdem er den Preis als bester Schauspieler für "I Want To Talk" entgegengenommen hatte, wollte Arjun wissen: "Wer sorgt mit den Worten 'Ich will reden' bei dir für Panik?" Der Darsteller antwortete mit einem Grinsen: "Wenn die Ehefrau anruft und sagt 'Ich will reden', weißt du, dass du in Schwierigkeiten bist!" Auch wenn er Aishwarya nicht beim Namen nannte, war für alle klar, wen er meinte.

Getty Images Abhishek Bachchan und Aishwarya Rai, Juni 2010

Getty Images Abhishek Bachchan und Aishwarya Rai Bachchan, Juni 2013

Getty Images Abhishek Bachchan, seine Tochter Aaradhya und Aishwarya Rai Bachchan, Dezember 2023