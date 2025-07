Matt Zukowski ist nach Trennung von Tammy am Boden zerstört

Matt Zukowski hat in einem Podcast offen über seine kürzliche Trennung von Tammy Hembrow (31) gesprochen und dabei tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt gegeben. Der Reality-TV-Star und die Social-Media-Berühmtheit waren nur sieben Monate verheiratet, bevor sie ihre Beziehung beendeten. "Ich bin absolut am Boden zerstört", erklärte der 29-Jährige im Podcast "Where's Your Head At?" und verriet, dass er derzeit regelmäßig Therapie in Anspruch nehme, um mit der belastenden Situation umzugehen. Beide Parteien betonten, dass die Entscheidung wohlüberlegt sei und vor allem im Interesse von Tammys drei Kindern getroffen wurde.

Matt betonte im Gespräch, dass er nicht bereit sei, weitere Details zu teilen, um Tammy und die Privatsphäre ihrer Familie zu respektieren. "Das ist real, es passiert gerade und es ist einer der schwierigsten Abschnitte in meinem Leben", erklärte er. Trotz der Schwierigkeiten sei das gemeinsame Podcasten mit Co-Moderatorin Anna McEvoy, die vor Kurzem Mutter geworden ist, eine willkommene Ablenkung. Die Trennung, so Matt, habe ihm jedoch auch geholfen, viel über sich selbst und seine Bedürfnisse in einer Beziehung zu lernen. Für den "Love Island Australia"-Star stehe nun die Verarbeitung der Trennung an erster Stelle.

Auch Tammy äußerte sich vor wenigen Wochen zu dem Liebes-Aus. Unter Tränen gestand sie in einem TikTok-Video: "Ich wollte, dass es für immer hält." Die Influencerin betonte, dass sie nicht gedacht habe, dass es zu einer Trennung kommt. "Wenn man jemanden heiratet, tut man das natürlich in dem Glauben, dass es für immer sein wird", schluchzte Tammy. An dem Ehe-Aus gab sie sich selbst die Schuld.

Instagram / tammyhembrow Matthew Zukowski und Tammy Hembrow, September 2024

Instagram / mattzukowski Anna McEvoy und Matt Zukowski, Juli 2025

TikTok / tammyhembrow Tammy Hembrow im Juni 2025