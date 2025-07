Stalking: Spielt Aurelia Lamprecht auf Ex Danilo Sellaro an?

Aurelia Lamprecht präsentiert sich online stets als Botschafterin für Selbstliebe und mentale Gesundheit. Daran scheint nun etwas zu rütteln: Die aus diversen Reality-TV-Formaten wie Love Island VIP bekannte Influencerin hat alarmierende, kryptische Aussagen geteilt, die ihre Fans vermuten lassen, dass sie sich kritisch auf ihren Ex-Freund Danilo Sellaro beziehen. Danilo sorgt gerade als neuer Bachelor in der Schweiz für Schlagzeilen. In ihrer Instagram-Story sagte Aurelia, dass sie zahlreiche Nachrichten zu einem bestimmten Thema bekommen habe und erklärte: "Ihr wisst, ich kann mich dazu nicht äußern. Ich hab damals immer wieder durch die Blume versucht, euch zu sagen, was da vorgefallen ist." Sie deutete an, dass die Angelegenheit rechtliche Schritte nach sich gezogen habe, geht jedoch nicht ins Detail.

Nach der Botschaft teilte Aurelia, die zu Beginn des Jahres Opfer von pornografischen Deepfakes wurde, zudem einen Beitrag, der die Definition von Stalking erläutert. Ihren Monolog schloss sie mit einem besorgten Ton ab: "Ich hoffe einfach, dass niemand zu Schaden kommt." Aurelia hatte nach der Trennung von einem Ex-Partner öffentlich über Stalking-Erfahrungen gesprochen, jedoch nie Namen genannt. Viele spekulieren, ob Danilo, der aktuell wegen seines neuen TV-Engagements besonders im Fokus der Öffentlichkeit steht, der besagte Mann sein könnte. Beide waren ein Paar, bevor Aurelia, die stets offen über private Probleme spricht, ihre Stalking-Erfahrungen publik machte.

Bereits in der Vergangenheit hatte Aurelia auf Social Media betont, wie belastend Stalking für sie war. Damals deutete sie an, dass es so ernst wurde, dass eine einstweilige Verfügung erwirkt werden musste. Neben Danilo war Aurelia in der Vergangenheit wegen Liebeleien mit anderen Männern wie Henrik Stoltenberg (28) bekannt. Es ist nichts Neues, dass Beziehungen von Reality-TV-Pärchen oft nicht von Dauer sind. Doch bei Aurelia und Danilo, bekannt aus der Dating-Show Are You The One?, verlief alles besonders rasant: Kaum hatten sie zueinandergefunden, trennten sie sich nach nur einem Monat auch schon wieder. Es war Aurelia, die einen Schlussstrich zog. Auf Instagram machte sie ihrer Enttäuschung mit klaren Vorwürfen der Untreue Luft.

Collage: Instagram / aurelialamprecht, Instagram / danilosellaro Collage: Aurelia Lamprecht und Danilo Sellaro schauen ernst.

RTL / René Lohse Danilo Sellaro, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

RTLZWEI / ITV Studios Germany Aurelia Lamprecht, "Love Island VIP"-Kandidatin 2024