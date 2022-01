In wenigen Stunden geht es endlich wieder los: Es ist Dschungelcamp-Zeit! Da Lucas Cordalis (54) leider krankheitsbedingt ausfällt, ziehen in diesem Jahr nur elf Camper in den Busch. Neu ist auch die Location: Aufgrund der anhaltenden Gesundheitskrise wird die härteste Show Deutschlands in Südafrika gedreht. Weniger hart wird es deswegen aber nicht, wie Dr. Bob (71) schon verraten hat. Die Promiflash-Leser sind sich jetzt schon einig darüber, wer für sie die Nase im Kampf um die Buschkrone vorne hat!

In einer Umfrage (Stand: 21. Januar, 18:00 Uhr) standen alle elf Pritschen-Beleger zur Auswahl. Doch wer hat die Herzen der Fans bereits erobert, bevor überhaupt eine Minute der Ekelsendung über die Mattscheiben geflimmert ist? Über 4.000 Promiflash-User haben abgestimmt – und Rosenboy Filip Pavlovic (27) mit großem Abstand und 35,5 Prozent (1.437 Stimmen) auf Platz eins befördert!

Knapp hinter dem Bachelor in Paradise-Hottie landete mit 20,5 Prozent (832 Stimmen) Schauspieler Eric Stehfest (32). Platz drei ergatterte mit stolzen 18,8 Prozent (763 Stimmen) Modezar Harald Glööckler (56). Wie in jeder Umfrage gab es aber natürlich auch Schlusslichter: Den neunten Rang im Favoriten-Ranking erreichte Schauspielerin Anouschka Renzi (57) mit vier Prozent (160 Stimmen). Kurz hinter ihr landete Kult-Bodyguard Peter Althof (66) mit 0,8 Prozent (31 Stimmen). Den traurigen letzten Platz mit gerade einmal 0,7 Prozent (29 Stimmen) aller Stimmen nahm Erotikmodel Janina Youssefian (39) ein.

Anzeige

RTL Eric Stehfest, Dschungelcamper 2022

Anzeige

RTL Harald Glööckler, Dschungelcamp-Kandidat 2022

Anzeige

RTL Janina Youssefian, Dschungelcamperin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de