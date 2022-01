Traurige Nachrichten für alle Samba-Liebhaber! In den 60er-Jahren erlangte Elza Soares mit ihrem Mix der Musikrichtungen Samba, Jazz, Elektro, Hip-Hop und Funk an Bekanntheit. Im Jahr 2000 wurde die Musikerin sogar von BBC zur besten Sängerin des Jahrtausends ernannt. Zudem wurde sie auch gerne als die "Königin des Samba" betitelt. Wie nun bekannt wurde, ist die Sängerin im Alter von 91 Jahren verstorben.

"Mit großer Trauer und Bedauern teilen wir mit, dass die Sängerin und Komponistin Elza Soares im Alter von 91 Jahren verstorben ist", verkündete die Familie der gebürtigen Brasilianerin auf Instagram. Elza sei in ihrem Haus in Rio de Janeiro eines natürlichen Todes gestorben. "Die geliebte und ewige Elza hat sich zur Ruhe gesetzt, aber sie wird für immer in der Musikgeschichte und in unseren Herzen und denen von Tausenden von Fans auf der ganzen Welt bleiben", schrieben ihre Angehörigen weiter.

Die Trauerfeier für die "Königin des Samba" werde noch heute in Rio de Janeiro im Kreise ihrer Familie und Freunde stattfinden. Später soll es auch für die Fans von Elza die Möglichkeit geben, sich von ihr zu verabschieden. Elza sei noch bis kurz vor ihrem Tod ihrer Leidenschaft, dem Singen, nachgegangen.

Getty Images Elza Soares, Sängerin

Getty Images Elza Soares, Sängerin

Getty Images Elza Soares, Sängerin

