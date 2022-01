Alicia Witt (46) kann es noch immer nicht fassen. Im Dezember des vergangenen Jahres musste die Schauspielerin einen schweren Schicksalsschlag durchstehen. Die Eltern der "Dune"-Darstellerin wurden tot in ihrem Haus in Worcester aufgefunden. Anzeichen für ein Fremdverschulden habe es laut der Polizei nicht gegeben. Nun meldete sich Alicia auf Social Media zu dem Verlust ihrer Eltern zu Wort und dankte ihren Fans für deren Anteilnahme.

"Ich bin zutiefst dankbar dafür, dass ich Anfang des Monats in aller Stille nach Worcester reisen konnte, um dort eine wunderschöne Trauerfeier und Beerdigung abzuhalten", schrieb die 46-Jährige auf Instagram. Sie sei froh darüber, dass dies alles unter Wahrung ihrer Privatsphäre stattfinden konnte. Zudem sprach die Schauspielerin auch all denjenigen ihren Dank aus, die deren Erinnerungen an ihre Eltern mit ihr teilten. "Sie waren brillante Pädagogen, zutiefst gütig, neugierig, intuitiv, weise, junggeblieben, lustig - es wird nie genug Adjektive geben, um sie zu beschreiben", teilte Alicia mit.

Dennoch sei sie auch ein wenig verärgert darüber, dass der Tod ihrer Mutter und ihres Vaters so präsent in den Medien vertreten war. "Es ist eine furchtbare Ironie, dass ihre Privatsphäre, die sie ihr Leben lang versucht hatten zu bewahren, ihnen mit dem Tod genommen wurde", ärgerte sich die Sängerin.

Instagram / aliciawitty Alicia Witt mit ihren Eltern

Getty Images Alicia Witt, Sängerin

Instagram / aliciawitty Alicia Witt mit ihren Eltern

