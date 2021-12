Was für tragische Nachrichten. Alicia Witt (46), die zuletzt im Film "Dune" mitspielte, macht eine schwere Zeit durch. Die Schauspielerin hatte während mehrerer Tage nichts von ihren Eltern gehört und begann, sich Sorgen zu machen. Ihre Befürchtungen, etwas Schlimmes sei passiert, bewahrheiteten sich tatsächlich: Ihre Eltern Robert und Diane Witt wurden jetzt tot in ihrem Haus in Worcester, Massachusetts, aufgefunden.

Wie Telegram&Gazette berichtet, gab Alicia in einem Statement bekannt: "Ich habe meinen Cousin kontaktiert, der in der Nähe meiner Eltern wohnt, damit er nachsieht, was los ist." Dieser habe den 87-Jährigen und die 75-Jährige leblos in ihrem Haus gefunden und daraufhin die Polizei kontaktiert. Die zuständigen Behörden bestätigten gegenüber der Presse, dass tatsächlich ein Mann und eine Frau tot aufgefunden worden seien. "Es gab keinerlei Anzeichen für Fremdverschulden. Es wird weiterhin ermittelt", kommentierte der Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums das Geschehen.

Ein Nachbar des Paares verriet, dass die beiden nur selten ihr Haus verlassen hatten und dass er glaube, sie seien schon seit längerer Zeit krank gewesen. Alicia verkündete nun: "Ich bitte um Privatsphäre in dieser schweren Zeit, um trauern zu können, diese tragischen Neuigkeiten verarbeiten und diesen surrealen Verlust verarbeiten zu können."

Getty Images Alicia Witt, Schauspielerin

