Kelly Zolanski schwört auf Sperma zur Gesichtspflege! Die Bloggerin gibt ihren Followern auf ihrem TikTok-Kanal allerlei Tipps, wie sie optisch das Beste aus sich herausholen können. Doch jetzt greift Kelly für ein schöneres Hautbild besonders tief in die Trickkiste: Die Influencerin sieht ein Video, in dem sie erfährt, wie viele Nährstoffe und Proteine angeblich in Sperma enthalten sind. Das lässt sich die Brünette nicht zweimal sagen: Sie will ihr Gesicht mit dem glibberigen Naturprodukt einschmieren. Das Problem: Die New Yorkerin ist Single! Wie bekommt sie einen Mann dazu, seinen Samenerguss für ihr Beauty-Experiment herzugeben? Das und noch mehr zu dem bizarren Schönheitstipp erfahrt ihr im Video!

