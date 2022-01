Melanie Müller (33) hat einen neuen Mann an ihrer Seite! Erst im November wurde offiziell bekannt, dass sich die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin und ihr Ehepartner Mike Blümer getrennt haben. Am Wochenende teilte die Partysängerin ein Foto, das sie ziemlich vertraut mit einem Unbekannten zeigt. Später verriet sie gegenüber RTL, dass es sich dabei um ihren neuen Freund handelt: "Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben. Das ist genau das Richtige gerade."

