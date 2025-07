Darum fühlt sich Jenna Ortega wegen "Wednesday" herabgesetzt

Jenna Ortega (22), bekannt durch ihre Rolle in der Netflix-Hitserie Wednesday, hat offenbart, dass ihr die Wahrnehmung durch das Publikum manchmal zusetzt. Obwohl sie bereits im Alter von acht Jahren ihre erste Filmrolle spielte, wurde sie erst 2022 mit ihrer Darstellung der düsteren Wednesday Addams weltweit berühmt. In einem Gespräch mit Harper's Bazaar im Mai 2025 erklärte die Schauspielerin, dass ihr Image als Kinderstar oft in Konflikt mit ihren aktuellen Rollen gerät. Besonders das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, belastet sie dabei sehr.

Die Schauspielerin, die einst durch Disney-Produktionen bekannt wurde, sieht ihre Arbeit als Wednesday als deutlichen Bruch mit ihrer Vergangenheit. Dennoch bleibt das Gefühl bestehen, aufgrund äußerlicher und altersbezogener Stereotypen unterschätzt zu werden. Jenna erklärte, dass sie Natalie Portman (44), einer Kollegin mit ähnlichem Karriereverlauf, vollkommen zustimme: "Die Leute behandeln dich oft, als wärst du für immer ein Kind." Jennas geringe Körpergröße unterstreicht dieses Gefühl zusätzlich. Um sich von diesem Bild zu lösen, sucht sie gezielt nach neuen Rollen, die sie als älter und vielseitiger zeigen könnten, ohne dabei ihre eigenen Vorlieben aufzugeben.

Privat liebt Jenna die Herausforderung, zwischen ihren Projekten Balance zu finden. Neben "Wednesday" war sie zuletzt in der Horrorkomödie "Beetlejuice Beetlejuice" und dem Thriller "Hurry Up Tomorrow" zu sehen. In Interviews zeigt sich die Schauspielerin bodenständig und reflektiert: Sie betont, dass ihr persönliches Interesse an einem Projekt für sie genauso wichtig ist wie die Erwartungen ihrer Fans. Obwohl sie erst 22 Jahre alt ist, hat sie bereits die Vision und Entschlossenheit, über die Grenzen des Kinderstar-Images hinauszuwachsen und sich in Hollywood langfristig zu etablieren.

Getty Images Jenna Ortega bei der Vorführung von "Hurry Up Tomorrow" in Las Vegas

Jonathan Hession / Netflix Jenna Ortega als Wednesday Addams, "Wednesday" Staffel 2

Getty Images Jenna Ortega, Schauspielerin