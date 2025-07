Kanye West weist Vorwürfe von Ex-Assistentin Lauren zurück

Kanye West (48) hat die schwerwiegenden Anschuldigungen seiner ehemaligen Assistentin Lauren Pisciotta scharf zurückgewiesen. In einer Erklärung, die ein Sprecher des Rappers gegenüber Daily Mail abgegeben hat, werden die Vorwürfe als "absurd und unglaubwürdig" bezeichnet. Lauren, die den Künstler früher als persönliche Assistentin und Chief of Staff unterstützte, hatte ihn in einer erneuten Klage unter anderem des sexuellen Missbrauchs, der sexuellen Belästigung und sogar des Menschenhandels beschuldigt. Kanye selbst ließ erklären, er werde sein vermeintliches Fehlverhalten vor Gericht widerlegen.

Schon vor rund einem Jahr war Lauren mit Vorwürfen an die Öffentlichkeit gegangen – vor wenigen Tagen legte sie aber noch einmal nach. So soll Kanye sie angeblich 2021 während einer Geschäftsreise mehrfach bedrängt und schließlich oral vergewaltigt haben. Zudem soll der "Runaway"-Interpret seine Assistentin als "sexuelles Geschenk" einer anderen Person angeboten haben, angeblich im Austausch für sexuelle Gefälligkeiten. Kanyes Vertreter redet die Vorwürfe jedoch klein. "Sie hat sich den einen Rapper ausgesucht, der Gewalt verabscheut, noch nie verhaftet wurde und nicht einmal eine Waffe besitzt", heißt es in dem Statement. Auf die genauen Anschuldigungen geht der Vertreter nicht weiter ein.

Schon nachdem Laurens Vorwürfe 2024 erstmals laut geworden waren, wendete sich Kanye mit einem ganz anderen Narrativ an die Öffentlichkeit. Er unterstellte Lauren damals, sie habe Interesse an ihm gezeigt und nicht andersherum. "Als Reaktion auf diese unbegründeten Anschuldigungen wird Ye eine Klage gegen Frau Pisciotta einreichen, die ihn aktiv sexuell verfolgt hat, um eine Anstellung und andere materielle Vorteile zu erzwingen, und dann Erpressung betrieben hat, als ihre Annäherungsversuche zurückgewiesen wurden", berichtete damals ein Rechtsvertreter des Musikers laut TMZ.

Getty Images, Instagram Collage: Kanye West, Lauren Pisciotta

Getty Images Kanye West im Januar 2022 auf der Fashion Week in Paris

