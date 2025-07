So süß schwärmt Chris Hughes von seiner Freundin JoJo Siwa

Chris Hughes (32) und JoJo Siwa (22) sind seit einigen Monaten unzertrennlich. Sie lernten sich bei ihrer Teilnahme an Celebrity Big Brother kennen. In einem Gespräch mit Fabulous Magazine erklärte Chris, dass er sich vom ersten Moment an von der Tänzerin angezogen fühlte. "Wir sagen immer, es war Schicksal", berichtet er und beschreibt die Verbindung zu JoJo als "Segen, den mir das Leben geschenkt hat". Sie gebe ihm einfach ein magisches Gefühl.

Seit dem Ende von "Celebrity Big Brother" stehen Chris und JoJo täglich in Kontakt und intensivieren ihre Beziehung. Der Ex-UK-Love Island-Star gesteht, dass er JoJo jeden Tag sagt, dass er sie liebt, und beschreibt diese Liebe als "sicher und erdend". Auf die Frage, ob er sich eine Zukunft mit JoJo vorstellen könne, antwortete er ohne Zögern: "Ich würde sie gerne heiraten." In seiner Vorstellung schwebt ihm sogar schon eine traditionelle englische Hochzeit vor.

Auch JoJo scheint bereits mit dem Gedanken an eine Hochzeit gespielt zu haben. "Ich habe so viele Gedanken dazu", erklärte die 22-Jährige kürzlich im Interview mit TMZ. Sie bezeichnete Chris als "Lieblingsmenschen der Welt". Auch der Altersunterschied von elf Jahren kann den beiden Turteltauben nichts anhaben. Sie planen bereits ihre Zukunft mit Zusammenleben, Hochzeit – und auch gemeinsamen Nachwuchs. "Wir wollen beide Kinder. Wir kommen aus liebevollen Familien. Meine Mutter liebt sie", verriet Chris in seinem aktuellen Interview.

Instagram / chrishughesofficial Tänzerin Jojo Siwa und Reality-TV-Star Chris Hughes

Instagram / chrishughesofficial Jojo Siwa und Chris Hughes im Mai 2025

Getty Images Jojo Siwa im März 2025