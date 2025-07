So wild feierte Fußballstar Lamine Yamal 18. Geburtstag

Eine rauschende Feier zum Einstieg in die Volljährigkeit: Fußballstar Lamine Yamal hat jetzt seinen 18. Geburtstag mit einer extravaganten Party gefeiert. Auf einem abgelegenen Anwesen in Olivella, nahe Barcelona, ließ sich das Nachwuchstalent des FC Barcelona von Samstag auf Sonntag vom Kindes- ins Erwachsenenalter begleiten. Unter dem Motto "Gangsta's Paradise" präsentierte sich Lamine in einem weißen Anzug mit Lederhandschuhen, Gehstock und einer auffälligen Kette, die laut "Mundo Deportivo" ein Geschenk des dominikanischen Rappers El Alfa und stolze 346.000 Euro wert ist. Die Party sollte zwar ohne Handy-Kameras stattfinden, doch Fotos und Videos fanden letztlich doch ihren Weg in die sozialen Medien.

Gefeiert wurde im Kreis zahlreicher Freunde und Teamkollegen. Zu den Gästen zählten unter anderem Gavi, Alejandro Balde (21), Robert Lewandowski (36) und Ronald Araujo. Höhepunkte der Nacht waren ein gemeinsamer Gesangsauftritt von Lamine und dem dominikanischen Rapper Chimbala, bei dem sie zusammen den Song "Abusadora" performten, sowie das feierliche Anschneiden einer fünfstöckigen Torte. Diese war ganz im Stil des Party-Mottos gestaltet – verziert mit Pokerchips, Spielkarten, Geldscheinen und einer Pistole, gekrönt von einer Sektflasche. Die Feier dauerte wohl bis in die frühen Morgenstunden, bevor für Lamine Yamal wieder der Fußballalltag begann.

Dass Lamine großes Talent auf dem Rasen besitzt, ist längst bekannt. Doch der Abend zeigte auch eine private Seite des jungen Profis, der seine kreative und musikalische Ader zum Vorschein brachte. Lamine hat sich in kürzester Zeit einen Namen im internationalen Fußball gemacht – und wie glamourös sein Geburtstag verlief, zeigt: Lamine Yamal weiß auch abseits des Spielfelds, besondere Momente zu genießen. Es bleibt spannend, wie Lamine seinen Weg nun als Volljähriger weitergehen wird.

Getty Images Lamine Yamal im Juli 2024

Getty Images Lamine Yamal und Jamal Musiala bei Fußball-EM 2024

Getty Images Lamine Yamal im Halbfinale der UEFA Nations League 2025

