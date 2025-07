Bodycam-Video: So kam es zu Britney Spears' Flugzeug-Eklat

Ein neues Bodycam-Video liefert nun genauere Einblicke in den jüngsten Vorfall um Britney Spears (43) am Flughafen von Los Angeles. Laut TMZ wurde die Sängerin im Mai nach einem chaotischen Flug von Cabo San Lucas, Mexiko, von einem US-Zollbeamten angesprochen. In dem Video behauptet der Beamte, Britney habe ihre Medikamente nicht eingenommen. "Wir haben sie hier ständig", sagt er in der Aufnahme. "Heute hat sie offensichtlich ihre Medikamente nicht genommen. Aber sie ist sehr kooperativ und freundlich, daher ist für mich gerade alles in Ordnung." Während des Flugs hatte Britney versucht, eine Zigarette anzuzünden, woraufhin die Crew einschritt.

Die 43-Jährige entschuldigte sich später via Instagram und führte ihr Verhalten auf Alkoholkonsum zurück. Sie habe "zum ersten Mal Wodka getrunken", erklärte die Popsängerin. Sie gab an, ein Freund habe ihr die Zigarette gegeben – sie sei überrascht gewesen, dass man an Bord rauchen dürfe. Das Video wirft erneut ein Licht auf Britneys ohnehin häufig diskutierten mentalen Gesundheitszustand. Besonders ihre langjährige Vormundschaft, die 2021 endete, hatte regelmäßig für Schlagzeilen gesorgt. In dieser Zeit war sie stark in ihrer Medikamenteneinnahme und vielen anderen Lebensbereichen eingeschränkt.

Die Sängerin, die einst den Pop-Olymp eroberte, blickt auf eine lange Geschichte turbulenter Ereignisse zurück. Das jüngste Flugzeugereignis erinnert an frühere Eskapaden – etwa an das ikonische Abrasieren ihrer Haare im Jahr 2007, das weltweit für Aufsehen sorgte. Während der Vormundschaft musste sie zahlreiche Tourneen absolvieren und konnte nicht selbst über ihr Vermögen verfügen. Seit deren Ende versucht Britney, ihr Leben eigenständig zu gestalten und persönliche Freiheit zu finden – auch wenn ihr Weg nicht ohne Skandale bleibt. Fans hoffen, dass die "Oops!... I Did It Again"-Interpretin zur Ruhe kommt und ihr Glück findet.

Getty Images Britney Spears, US-amerikanische Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears, März 2025

Getty Images Britney Spears, Musikerin